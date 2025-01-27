Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:03, 27 января 2025Мир

В Британии приняли пукающего кита за российские беспилотники

The Sun: ВМС Британии приняли кита за российские подводные беспилотники
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jill Gralow / Reuters

Военно-морские силы (ВМС) Великобритании приняли кита у берегов Шотландии за российские подводные беспилотники. Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на ВМС.

По данным издания, подозрительные звуки были зафиксированы между островом Разей и полуостровом Эпплкросс на северо-западе Шотландии, где Британия проводит испытания оружия и сенсоров. Источник звука перемещался, меняя направление, а затем развернулся и исчез. Первоначально в ВМС полагали, что Россия могла сбросить подслушивающее устройство на морском дне в районе полигона, чтобы записать сигналы британских подводных лодок.

«Мы проанализировали звуки и теперь считаем, что это было морское млекопитающее. Кит», — сообщил представитель ВМС Великобритании.

В публикации отмечается, что необычные звуки были связаны с тем, что кит испускал газы. Другой собеседник издания заявил, что ситуация все еще вызывает беспокойство в ВМС. По его словам, к безопасности полигона «относятся очень серьезно», в связи с чем «должны предполагать худшее».

Ранее правительство Великобритании призвало частную индустрию разведки и безопасности прекратить работать на враждебные государства, которыми страна считает Россию, Китай и Иран.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Кабмин поддержал проект изменения порядка призыва на срочную службу в России

      Россиянам рассказали о судьбе их автомобилей с пробегом

      Врач предупредила о вреде одного популярного продукта из списка здорового питания

      Под Москвой нашли пенсионерку и ее сына с психическим расстройством без признаков жизни

      Рэперша-миллиардерша показала внешность после пластики

      Пленный колумбийский наемник предстанет перед судом за участие в боях против России

      Россиянам раскрыли цены на летний отдых в Крыму

      Врач развеял популярный миф об инфарктах

      Сообщения о китайском стартапе в области ИИ обрушили акции американских технокомпаний

      В российском регионе задержали подозреваемого в расправе над сожительницей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше