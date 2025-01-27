В Британии приняли пукающего кита за российские беспилотники

The Sun: ВМС Британии приняли кита за российские подводные беспилотники

Военно-морские силы (ВМС) Великобритании приняли кита у берегов Шотландии за российские подводные беспилотники. Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на ВМС.

По данным издания, подозрительные звуки были зафиксированы между островом Разей и полуостровом Эпплкросс на северо-западе Шотландии, где Британия проводит испытания оружия и сенсоров. Источник звука перемещался, меняя направление, а затем развернулся и исчез. Первоначально в ВМС полагали, что Россия могла сбросить подслушивающее устройство на морском дне в районе полигона, чтобы записать сигналы британских подводных лодок.

«Мы проанализировали звуки и теперь считаем, что это было морское млекопитающее. Кит», — сообщил представитель ВМС Великобритании.

В публикации отмечается, что необычные звуки были связаны с тем, что кит испускал газы. Другой собеседник издания заявил, что ситуация все еще вызывает беспокойство в ВМС. По его словам, к безопасности полигона «относятся очень серьезно», в связи с чем «должны предполагать худшее».

Ранее правительство Великобритании призвало частную индустрию разведки и безопасности прекратить работать на враждебные государства, которыми страна считает Россию, Китай и Иран.