В МИД России высказались о назначении посла в США

Рябков: РФ хотела бы, чтобы США скорее дали агреман на назначение нового посла

Россия хотела бы, чтобы США скорее дали агреман на назначение нового посла. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

«Мы, конечно, хотели бы, чтобы решение на этот счет состоялось поскорее, потому что, на наш взгляд, нормальное функционирование загранучреждений во главе с послами — это обязательно условие какого бы то ни было диалога», — отметил дипломат.

Он призвал Вашингтон озаботиться этим вопросом и постараться поскорее его решить. При этом Рябков подчеркнул, что с точки зрения времени, в течение которого Москва ожидает решения ситуация не является экстраординарной.

20 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что новый посол России в США уже выбран, в данный момент проходят необходимые процедуры официального утверждения его кандидатуры. Имя будущего посла представитель Кремля пообещал сообщить после завершения всех формальностей.