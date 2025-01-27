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17:00, 27 января 2025Путешествия

Влюбленные отравились алкоголем во Вьетнаме через пару дней после помолвки и не выжили

The Times: Туристы отравились алкоголем из ресторана во Вьетнаме в Рождество
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Jabari Timothy / Unsplash

Туристы отравились алкоголем из ресторана во Вьетнаме через пару дней после помолвки и не выжили. Об этом сообщила газета The Times.

33-летняя Грета Мари Оттесон и ее 36-летний партнер Арно Элс Куинтон пошли поужинать в канун Рождества, а затем заказали лимончелло навынос. Уточняется, что в меню ликер был назван домашним.

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На следующий день Оттесон написала родителям, что страдает от худшего похмелья в ее жизни и видит перед глазами черные пятна. Однако за медицинской помощью влюбленные решили не обращаться.

Позже персонал отеля обнаружил их без признаков жизни в отдельных номерах. Экспертиза подтвердила, что причиной произошедшего стало отравление метанолом, добавленным в алкоголь.

Отмечается, что Оттенсон и Куинтон были вместе три года. Они приехали во Вьетнам в июле 2024 года и жили там по долгосрочной визе. За несколько дней до Рождества пара обрадовала близких видео своей помолвки.

Ранее семь туристов попали в больницу после того, как выпили алкогольные коктейли на курорте Фиджи. При этом других случаев отравления в роскошной гостинице не было.

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