Влюбленные отравились алкоголем во Вьетнаме через пару дней после помолвки и не выжили

Туристы отравились алкоголем из ресторана во Вьетнаме через пару дней после помолвки и не выжили. Об этом сообщила газета The Times.
33-летняя Грета Мари Оттесон и ее 36-летний партнер Арно Элс Куинтон пошли поужинать в канун Рождества, а затем заказали лимончелло навынос. Уточняется, что в меню ликер был назван домашним.
На следующий день Оттесон написала родителям, что страдает от худшего похмелья в ее жизни и видит перед глазами черные пятна. Однако за медицинской помощью влюбленные решили не обращаться.
Позже персонал отеля обнаружил их без признаков жизни в отдельных номерах. Экспертиза подтвердила, что причиной произошедшего стало отравление метанолом, добавленным в алкоголь.
Отмечается, что Оттенсон и Куинтон были вместе три года. Они приехали во Вьетнам в июле 2024 года и жили там по долгосрочной визе. За несколько дней до Рождества пара обрадовала близких видео своей помолвки.
Ранее семь туристов попали в больницу после того, как выпили алкогольные коктейли на курорте Фиджи. При этом других случаев отравления в роскошной гостинице не было.