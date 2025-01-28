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21:08, 28 января 2025Спорт

14-летний россиянин обыграл Карлсена на турнире по онлайн-шахматам

14-летний россиянин Ахмедов обыграл Карлсена на турнире по онлайн-шахматам
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Давид Ахмедов

Давид Ахмедов. Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

14-летний российский шахматист Давид Ахмедов обыграл 16-го чемпиона мира Магнуса Карлсена на онлайн-турнире «Титульный вторник». Об этом сообщает «Чемпионат».

Встреча прошла в рамках второго тура, 34-летний норвежец играл черными фигурами. Карлсен возглавляет рейтинг Международной шахматной федерации, Ахмедов не входит в топ-100 лучших игроков мира.

1 января Карлсен и российский гроссмейстер Ян Непомнящий разделили первое место чемпионата мира по блицу, проходившего в Нью-Йорке. Финал состоял из четырех партий: первые две остались за норвежцем, но россиянин сумел восстановить равенство. Соперники договорились о ничьей, а ФИДЕ согласилась разделить титул между ними.

В декабре прошлого года ФИДЕ продлила разрешение российским шахматистам выступать под флагом организации. Соответствующее решение одобрил совет ФИДЕ.

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