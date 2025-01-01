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05:03, 1 января 2025Спорт

Карлсен и Непомнящий разделили титул чемпиона мира по блицу

ФИДЕ: Карлсен и Непомнящий разделили первое место на ЧМ по блицу в Нью-Йорке
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен и россиянин Ян Непомнящий разделили первое место на чемпионате мира (ЧМ) по блицу, проходившем в Нью-Йорке. Об этом сообщила Международная шахматная федерация (ФИДЕ) на своей странице в социальной сети X.

«Сегодня пишется история! У нас два чемпиона мира ФИДЕ по блицу 2024 года! Поздравляем», — говорится в сообщении.

Отмечается, что финал ЧМ должен был состоять из четырех партий. Первые две игры остались за Карсеном, после чего Непомнящий одержал две победы подряд и восстановил паритет.

Следующие три партии завершились вничью, после чего норвежский гроссмейстер предложил разделить первое место. Россиянин согласился и оба спортсмена были признаны чемпионами мира. При этом регламент не предусматривает возможность разделить победу по согласию игроков.

Ранее президент ФИДЕ Аркадий Дворкович заявил об изменениях в дресс-коде на чемпионате мира по блицу и рапиду. Он отметил, что шахматисты теперь смогут носить джинсы в комплекте с пиджаком.

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