Вице-комиссионер НХЛ тремя словами ответил на вопрос об участии России в Кубке мира-2028

Вице-комиссионер НХЛ Дэйли об участии России в Кубке мира: Пока рано говорить

Вице-комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли ответил на вопрос о возможном участии сборной России в Кубке мира-2028. Об этом сообщает «Чемпионат».

Функционер ограничился тремя словами. «Пока рано говорить», — отметил он.

Ранее журналист телеканала TSN Даррен Дрегер заявил, что НХЛ и профсоюз игроков лиги (NHLPA) решили провести Кубок мира в 2028 году без участия Международной федерации хоккея (IIHF). Турнир проходил трижды — в 1996, 2004 и 2016 годах.

Сборные России и Белоруссии отстранены от турниров под эгидой IIHF. Впервые санкции были введены в феврале 2022-го. В НХЛ российские игроки продолжают выступать без ограничений.