Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли чех Доминик Гашек назвал желанным возвращение российских хоккеистов на международные турниры. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
«Я хотел бы, чтобы россияне смогли вернуться на международные соревнования, где не было бы рекламы их действий», — заявил Гашек.
Ранее Гашек неоднократно и резко высказывался против возвращения россиян на турниры. «Чиновники, которые это допустят, страна, которая будет принимать соревнования, будут нести прямую ответственность за множество потерянных и искалеченных жизней», — в частности, говорил чех.
Также Гашек критиковал клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» за поездку в Россию. «Континентальная хоккейная лига является огромной поддержкой российского руководства, а значит, «Монреаль» помог рекламе России», — отмечал бывший голкипер.