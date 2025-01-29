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11:29, 29 января 2025Спорт

Гашек назвал желанным возвращение российских хоккеистов на международные турниры

Гашек: Хочу возвращения российских хоккеистов на международные турниры
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли чех Доминик Гашек назвал желанным возвращение российских хоккеистов на международные турниры. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Я хотел бы, чтобы россияне смогли вернуться на международные соревнования, где не было бы рекламы их действий», — заявил Гашек.

Ранее Гашек неоднократно и резко высказывался против возвращения россиян на турниры. «Чиновники, которые это допустят, страна, которая будет принимать соревнования, будут нести прямую ответственность за множество потерянных и искалеченных жизней», — в частности, говорил чех.

Также Гашек критиковал клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» за поездку в Россию. «Континентальная хоккейная лига является огромной поддержкой российского руководства, а значит, «Монреаль» помог рекламе России», — отмечал бывший голкипер.

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