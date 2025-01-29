Гашек: Хочу возвращения российских хоккеистов на международные турниры

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли чех Доминик Гашек назвал желанным возвращение российских хоккеистов на международные турниры. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Я хотел бы, чтобы россияне смогли вернуться на международные соревнования, где не было бы рекламы их действий», — заявил Гашек.

Ранее Гашек неоднократно и резко высказывался против возвращения россиян на турниры. «Чиновники, которые это допустят, страна, которая будет принимать соревнования, будут нести прямую ответственность за множество потерянных и искалеченных жизней», — в частности, говорил чех.

Также Гашек критиковал клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» за поездку в Россию. «Континентальная хоккейная лига является огромной поддержкой российского руководства, а значит, «Монреаль» помог рекламе России», — отмечал бывший голкипер.