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20:40, 29 января 2025Спорт

Натурализованный американский боксер порассуждал о достойных получить паспорт России

Джонсон: Паспорт России надо выдавать тем, у кого есть планы на будущее в стране
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Кевин Джонсон

Кевин Джонсон. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Натурализованный американский боксер Кевин Джонсон порассуждал о том, кто достоин получить российское гражданство. Его слова приводит РИА Новости.

Джонсон назвал условие, которое должны соблюсти те, кто хочет получить гражданство. «Уверен на 100 процентов, что прежде чем получить российский паспорт, человек должен достаточно долго прожить в России или иметь планы на будущее в стране. Это было бы правильно со всех сторон», — заявил он.

Джонсон получил российское гражданство в январе 2024 года. До этого спортсмен сменил имя в честь президента России Владимира Путина: теперь его будут звать Кевин Владимирович.

Ранее экс-защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев осудил раздачу российского гражданства иностранным футболистам. По его мнению, это бессмысленно и снизило ценность гражданства РФ.

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