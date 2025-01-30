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10:46, 30 января 2025Ценности

Елена Летучая снялась в откровенном платье

46-летняя телеведущая Елена Летучая снялась в черном платье с разрезом до бедра
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @elenapegas

Российская журналистка и телеведущая Елена Летучая снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 1,2 миллиона подписчиков.

46-летняя знаменитость предстала перед камерой, позируя дома на фоне лестницы на второй этаж. Она надела черное платье-комбинацию длины макси, которое оказалось оформлено разрезом до бедра и глубоким декольте с прозрачной кружевной вставкой. При этом Летучая отказалась от бюстгальтера.

В то же время она распустила волосы, нанесла макияж в естественных тонах и сделала маникюр с ярко-красным лаком.

В декабре 2024 года 56-летняя российская телеведущая, модель и бизнесвумен Светлана Бондарчук снялась в полупрозрачном платье.

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