ЕС продлил мандат наблюдательной миссии в Армении

Европейский Союз (ЕС) на два года продлил мандат гражданской наблюдательной миссии в Армении. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Европейского Совета.
«Совет ЕС сегодня принял решение о продлении мандата Европейской миссии в Армении на два года — до 19 февраля 2027 года», — говорится в сообщении. Отмечается, что бюджет наблюдательной миссии составит 44 миллиона евро (около 4,4 миллиарда рублей).
Всего в миссии работают более 200 человек из 25 стран — членов ЕС и Канады. Как отметили в Евросовете, ее задачей является наблюдение и информирование о ситуации на местах, содействие безопасности людей в районах, затронутых конфликтом, и поддержание укрепления доверия между Арменией и Азербайджаном.
Ранее стало известно, что Евросоюз продлил свою погранично-мониторинговую миссию в Армении вопреки позиции Азербайджана и критике подобных мер. Уточняется, что Азербайджан не выступал против подобных мер в 2022 году, однако дальнейшее функционирование миссии не было согласовано с закавказским государством.