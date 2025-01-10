Haqqin.az: ЕС продлил военную миссию в Армении вопреки позиции Азербайджана

Европейский союз (ЕС) продлил свою погранично-мониторинговую миссию в Армении вопреки позиции Азербайджана и критике подобных мер. Об этом сообщает Haqqin.az в своем канале в Telegram.

«Государства-члены поддержали это предложение и в настоящее время обсуждают необходимые правовые акты с соответствующими органами Совета Европейского союза. Решение совета о продлении ожидается в ближайшие дни», — приводит издание слова канцелярии высокого представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.

Авторы материала уточняют, что подобное решение вызвало негативную реакцию Баку. В частности, уточняется, что Азербайджан не выступал против подобных мер в 2022 году, однако дальнейшее функционирование миссии не было согласовано с закавказским государством.

Ранее правительство Армении одобрило проект закона о вступлении республики в Евросоюз. Теперь его должен обсудить парламент. В свою очередь, премьер-министр страны Никол Пашинян уточнил, что решение о вступлении в союз может быть принято только по итогам всенародного референдума.