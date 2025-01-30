Воюющий с айфоном российский экс-депутат ответил на слова о «тик-ток войсках»

Смоленский экс-депутат Баранов: Чеченские подразделения — не тик-ток-войска

Принимающие участие в специальной военной операции (СВО) на Украине и контр-террористической операции в приграничных российских областях чеченские подразделения — реальные боевые единицы, а не «тик-ток войска». Об этом заявил объявивший об уходе на СВО смоленский экс-депутат Максим Баранов в интервью порталу «Чечня сегодня».

Из слов бывшего депутата Смоленского городского Совета следует, что существует мнение, согласно которому подразделения из Чечни значительную часть времени посвящают съемке и монтажу видеороликов в ущерб ведению боевых действий. «Многие пытаются оскорбить или поддеть других. К примеру, называют спецназ "Ахмат" — "тик-ток войсками". Говорят, что я служу в "тик-ток войсках"», — заявил он. Баранов ответил на эти обвинения, отметив, что убедиться в боеспособности «Ахмата» и батальона имени Шейха Мансура, к которому приписан бывший политик, можно приехав в подразделение лично. Он отметил, что у подразделений из Чечни есть лучшее вооружение, а «самое главное — мотивация от главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова». Он добавил, что победа будет за Россией.

Максим Баранов получил скандальную известность еще до слов об уходе на спецоперацию. Так, в 2020 году он стал объектом насмешек жителей Смоленска после того как приехал инспектировать благоустройство двора в малиновых пиджаке, брюках и даже туфлях. Также депутат привлек к себе внимание, выложив ролик со справляющим нужду коллегой из другого города и записав видео о непростых для России временах на фоне дорогого автомобиля и портрета Владимира Путина. На спецоперацию Баранов взял с собой помощника — бойца MMA Ислама «Мучителя» Каримова из категории супертяжей ростом в 198 сантиметров. В итоге он подвергся критике и в подразделении — юристы из проекта Zlawyers отмечали, что воюющий депутат пользуется на боевых задачах айфоном несмотря на существующий в Вооруженных силах запрет. Сам Баранов сообщал в блоге, что стал военкором телеканала «Грозный» и демонстрирует, «как обстоят дела на линии фронта».

Ранее сообщалось, что депутат Рязанской областной думы Татьяна Баринова написала заявление об освобождении ее от должности заместителя председателя думского комитета по экологии и природопользованию с 3 февраля. Причиной стал скандал с ее сыном, отправившимся на СВО.