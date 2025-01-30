На Украине призвали к прекращению огня

Бывший пресс-секретарь Зеленского призвала к прекращению огня

Украине необходимо немедленное прекращение огня. Об этом заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель, слова которой приводит The Time.

По ее словам, конфликт истощает Украину до основания. «Я призываю наших союзников, наших лидеров и прежде всего моих соотечественников-украинцев: подумайте о ценности прекращения огня», — пишет Мендель. Она также призвала воспринимать прекращение огня как необходимый шаг для будущего страны.

Мендель добавила, что перспектива членства в НАТО становится все более отдаленной. По ее словам, Украина уже теряет людей в виде беженцев, а также на фронте.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил направить на фронт преподавателей военных университетов. По его словам, «только так можно научить молодежь, что такое война на земле, а не только в книгах».