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17:54, 30 января 2025Бывший СССР

На Украине призвали к прекращению огня

Бывший пресс-секретарь Зеленского призвала к прекращению огня
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Украине необходимо немедленное прекращение огня. Об этом заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель, слова которой приводит The Time.

По ее словам, конфликт истощает Украину до основания. «Я призываю наших союзников, наших лидеров и прежде всего моих соотечественников-украинцев: подумайте о ценности прекращения огня», — пишет Мендель. Она также призвала воспринимать прекращение огня как необходимый шаг для будущего страны.

Мендель добавила, что перспектива членства в НАТО становится все более отдаленной. По ее словам, Украина уже теряет людей в виде беженцев, а также на фронте.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил направить на фронт преподавателей военных университетов. По его словам, «только так можно научить молодежь, что такое война на земле, а не только в книгах».

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