Певицу Лолиту оставили без газа в центре Москвы

У певицы Лолиты отключили в квартире газ и не вернули одновременно с соседями

Певицу Лолиту Милявскую оставили без газа в ее квартире в центре Москвы. Подачу ресурса отключили в доме якобы из-за нарушений, но не вернули артистке одновременно с соседями, пишет знаменитость в своем Telegram-канале.

До этого Лолита жаловалась, что работники газовой службы якобы нашли в ее жилье какие-то нарушения. Вероятно, аналогичные заявления получили и другие жители дома. После огласки ситуации в СМИ и многочисленных жалоб в управляющую компанию соседям вернули газ, а в квартире певицы его до сих пор нет.

«Огромное спасибо, дорогие журналисты, за проделанную вами работу. Я знаю, что вы замучили вопросами и запросами жилищников», — поделилась Милявская. Артистка также показала фото обрезанной трубы и предположила, что так ей отомстили коммунальщики.

Ранее Лолита обвинила срывающих ее концерты активистов в экстремизме. По словам артистки, она уже готовит обращение в Следственный комитет. Лолита сообщила, что некие общественники рассылают в социальных сетях требования «противостоять» проведению ее концертов и не допускать «шабаша».