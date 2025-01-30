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06:31, 30 января 2025Из жизни

Порномодель рассказала о самой странной просьбе поклонника

Олег Парамонов
Олег Парамонов
Lily Phillips

Lily Phillips. Кадр: Martin DeCoder / YouTube

Британская порномодель Лили Филлипс рассказала о необычных фетишах, которые возбуждают ее поклонников. Об этом пишет издание The Tab.

Один из поклонников предложил ей деньги за видео, в котором она изображает великаншу. «Суть в том, что ему хочется, чтобы на него наступила гигантская женщина, — объясняет Филлипс. — Он представляет меня огромной». Чтобы снять такой ролик, порномодель положила телефон на пол возле ног и раздавила фигурку человека.

Другой поклонник заказал видео, в котором порномодель полностью одета и читает Библию вслух. Филлипс охотно исполнила его желание и до сих пор считает эту просьбу самой странной в своей карьере. «Как бы зачем за это вообще платить?» — недоумевает она.

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Доход, который Филлипс получает подобным образом, оценивается в 300 тысяч фунтов стерлингов (37 миллионов рублей) в месяц.

Ранее сообщалось, что Лили Филлипс переспала с 101 мужчиной за сутки. Первый участник секс-марафона вошел в комнату порномодели в девять часов утра, а последний вышел за полчаса до полуночи.

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