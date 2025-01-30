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08:44, 30 января 2025Экономика

Продажи одного вида машин в России взлетели

«Автостат»: Продажи новых гибридов в РФ выросли в 2,9 раза по итогам 2024 года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

По итогам 2024 года суммарные объемы продаж новых гибридных автомобилей в России выросли в 2,9 раза в сравнении с показателем за 2023-й и достигли отметки в 62,8 тысячи единиц. О резком увеличении реализации этого вида машин в РФ сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

Гибридные автомобили представляют собой транспортные средства, которые могут работать на двух источниках энергии — горючих нефтепродуктах и электричестве. За прошлый год их доля на российском рынке увеличилась вдвое — с 2 до 4 процентов.

Лидером по объемам продаж в этом сегменте стал китайский бренд Lixiang. На долю машин этой марки пришлось 37 процентов российского рынка новых гибридов, или 23,2 тысячи реализованных единиц. При этом поставки автомобилей данного производителя в РФ происходят неофициально. На втором месте оказался еще один бренд из КНР — Voyah (8,7 тысячи штук), а топ-3 замкнул немецкий BMW (7,3 тысячи). В пятерку лидеров также вошли Mercedes-Benz (4 тысячи) и китайский Tank (3,9 тысячи).

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на документы компании сообщила о намерении китайского автогиганта Haval запустить серийное производство своих гибридных автомобилей в России. Наладить выпуск этого вида машин концерн намерен на заводе, расположенном в Тульской области. Как уточнялось, речь может идти о производстве кроссовера H-Dog.

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