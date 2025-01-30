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10:55, 30 января 2025Мир

Румыния подняла истребители из-за беспилотников рядом с границей

Румыния подняла в воздух истребители F-16 из-за беспилотников рядом с границей
Семен Александров (редактор)

Фото: George Calin / Inquam Photos / Reuters

Румыния подняла в воздух истребители F-16 из-за беспилотников рядом с границей. Об этом говорится в заявлении на сайте румынского Минобороны.

Отмечается, что системы мониторинга и наблюдения зафиксировали появление беспилотников в воздушном пространстве Украины на траекториях полетов вблизи границы с Румынией.

«В результате сложившейся ситуации около 3:40 (4:40 по московскому времени) с 86-й авиабазы в Борче вылетели два самолета F-16 румынских Военно-воздушных сил (ВВС), входящих в состав боевой службы воздушной полиции», — заявили в ведомстве.

17 января Румыния также подняла в воздух два истребителя F-16 из-за нарушения воздушных границ. Министерство национальной обороны страны провело расследование на месте и ​​обнаружило за пределами населенного пункта Плауру недалеко от границы с Украиной следы возможного удара беспилотника.

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