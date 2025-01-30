Тренер Большунова объяснил отъезд лыжника в Европу

Тренер Бородавко о Большунове в Европе: Не видели причин, чтобы не ехать

Юрий Бородавко, тренер трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, объяснил отъезд российского лыжника в Европу. Его слова приводит Odds.ru.

Специалист отметил, что поездка была согласована с МИД РФ и ЦСКА. «Все соответствующие службы дали на это разрешение, поэтому мы не видели причин, чтобы не ехать», — заявил Бородавко.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что Большунов уехал тренироваться в Европу согласно индивидуальному плану. В какую конкретно страну отправился спортсмен, она не уточнила.

Большунов — трехкратный чемпион Олимпийских игр 2022 года в Пекине. На его счету также четыре серебряные и две бронзовые олимпийские медали.