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17:23, 30 января 2025Спорт

Тренер Большунова объяснил отъезд лыжника в Европу

Тренер Бородавко о Большунове в Европе: Не видели причин, чтобы не ехать
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Большунов

Александр Большунов. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Юрий Бородавко, тренер трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, объяснил отъезд российского лыжника в Европу. Его слова приводит Odds.ru.

Специалист отметил, что поездка была согласована с МИД РФ и ЦСКА. «Все соответствующие службы дали на это разрешение, поэтому мы не видели причин, чтобы не ехать», — заявил Бородавко.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что Большунов уехал тренироваться в Европу согласно индивидуальному плану. В какую конкретно страну отправился спортсмен, она не уточнила.

Большунов — трехкратный чемпион Олимпийских игр 2022 года в Пекине. На его счету также четыре серебряные и две бронзовые олимпийские медали.

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