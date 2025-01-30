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15:37, 30 января 2025Бывший СССР

В МИД России рассказали об оружии Молдавии против Приднестровья

Захарова: Молдавия заинтересована в энергетическом кризисе как оружии против ПМР
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Энергетический кризис в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) интересен властям Молдавии как оружие против региона. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, ее слова приводит ведомство в Telegram.

«На деле в Кишиневе, похоже, заинтересованы использовать энергетический кризис в качестве оружия для усиления давления на непокорное Приднестровье», — отметила дипломат.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России также выразила мнение, что заявления Кишинева о готовности положить конец трудностям, которые испытывает Тирасполь, являются «не более, чем декларациями».

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