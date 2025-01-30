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15:48, 30 января 2025Мир

В НАТО признали превосходство России в беспилотниках над Арктикой

Reuters: Россия превосходит НАТО в создании БПЛА для контроля за Арктикой
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Россия превосходит НАТО в создании беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), пригодных для контроля за Арктикой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на опрошенных военных аналитиков из стран Североатлантического альянса.

«Мы приближаемся к моменту, когда у России будут не только беспилотные системы наблюдения вдоль Северного морского пути, но и военные БПЛА, которые будут постоянно патрулировать эти районы», — заявил в беседе с агентством научный сотрудник Корнельского университета США Джеймс Паттон Роджерс.

Ранее американский эксперт по разведке и генеральный директор BT Consulting LLC Ли Слашер заявил, что превосходство России над странами НАТО в сфере вооружений неоспоримо.

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