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10:02, 31 января 2025Экономика

Скорость движения поездов в России упала до уровня 1992 года

Замглавы РЖД Глазков: Скорость движения поездов в РФ упала до уровня 1992 года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Средняя скорость движения поездов в России по итогам 2024 года упала на два километра в час, до 35,7 километра в час, что сравнимо с уровнем 1992 года. Об этом в комментарии «Известиям» рассказал заместитель генерального директора РЖД и начальник Центральной дирекции управления движением Михаил Глазков.

По его словам, главной причиной такой ситуации стал беспрецедентный переизбыток вагонов, с которым не сталкивались ни в современной России, ни в СССР. В общей сложности на путях общего пользования в начале 2025 года находились 1,382 миллиона вагонов, что почти в полтора раза больше, чем необходимо для перевозки грузов.

В РЖД ориентируются на данные профильного Института экономики и развития ж/д транспорта, который оценивает потребность страны в вагонах в 970 тысяч единиц. Таким образом, оставшиеся 400 тысяч тормозят движение груженых вагонов.

Сильнее всего заторы сказываются на пропускной способности Восточного полигона (Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали), который в последние годы особенно перегружен из-за перенаправления транспортных потоков с Запада на Восток.

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В частности, в октябре прошлого года навстречу загруженному составу в один момент следовали около 400 пустых поездов, то есть 39 тысяч порожних вагонов. Глазков объяснил, что каждые 50 тысяч неиспользуемых вагонов на путях общего пользования замедляют движение на участке на 1-2 километра в час и требуют дополнительно 120-140 локомотивов и 600-650 бригад для перевозки того же объема груза.

Между тем источник в одном из железнодорожных операторов утверждает, что РЖД пытаются переложить ответственность, а проблема лишних вагонов возникла из-за инфраструктурных трудностей — ремонтов на сети и нехватки локомотивов и бригад. По его словам, рост парка вагонов был известен заранее, соответствующие задачи ставило государство, ориентируясь на них операторы и закупали подвижной состав. Партнер по консалтингу NEFT Research Александр Котов подтвердил, что снижение скорости движения поездов связано скорее с проблемами РЖД, чем с излишним числом вагонов.

По итогам года объем погрузки РЖД упал на 4,1 процента, до 1,18 миллиарда тонн, что стало худшим результатом с 2009 года. При этом финансовое положение компании серьезно ухудшилось, так что даже добившись повышения тарифов на уровень выше официальной инфляции компания вынуждена была почти в полтора раза урезать инвестиционную программу. В том числе сокращения коснулись приоритетного прежде Восточного полигона.

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