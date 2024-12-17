РЖД приготовились к падению прибыли почти в десять раз

«Ъ»: РЖД предупредили о снижении чистой прибыли в 2024 году на 88 %

Чистая прибыль ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) по итогам года составит не 121,7 миллиарда рублей, как было запланировано, а 15 миллиардов, то есть упадет почти в десять раз. Об этом со ссылкой на заседание совета директоров пишет «Коммерсантъ».

Компания намерена подвергнуть корректировке инвестиционную программу и финансовый план на текущий год в связи с фактическим положением дел. В частности, речь идет о сокращении погрузки.

Предполагается, что погрузка за текущий год составит 1182,9 миллиона тонн при плане 1265,4 миллиона, то есть речь идет о снижении ожиданий на четыре процента. В прошлом году результат был лучше на 6,5 процента. Проблемы наблюдаются в погрузке стройматериалов (минус 32 миллиона тонн), угля (минус 28 миллиона), руд (минус 14,9 миллиона), черных металлов (минус 6,3 миллиона) и нефтепродуктов (минус 4,4 миллиона тонн).

В числе факторов, повлекших за собой проблемы, названы перенос на более поздний срок ресурсоемких проектов дорожного строительства, падение экспорта угля через терминал ОТЭКО в Тамани, а также неудовлетворительная работа сервисных компаний в локомотивном комплексе. Также повлияли инциденты на промышленных предприятиях, рост внеплановых ремонтов и аварийных остановок производств и западные санкции в отношении грузоотправителей.

Грузооборот относительно плана упал на 9,7 процента относительно планов и на 5,4 процента по сравнению с 2023 годом, до 3097,6 миллиарда тонно-километров. Снижение в экспортном сообщении более заметно — 15,2 и 7,5 процента соответственно.

Доходы от грузоперевозок по сравнению с планами снизились на 6,7 процента, в том числе от грузооборота без транзита — на 9,2 процента, а транзитного грузооборота — на 23,4 процента.

Вместе с тем расходы на инвестиционную программу РЖД увеличили с 1,28 триллиона рублей до 1,49 триллиона. Главной причиной назван переезд в новый офис в «Москва-Сити», что компания объясняет и обеспечением работников комфортными условиями труда, повышением эффективности объектов недвижимости и снижением трат на их содержание.

Ранее в РЖД сообщили об урезании инвестпрограммы на 2025 год на 40 процентов от нынешнего уровня. Сокращение коснется даже приоритетного проекта последних лет — реконструкции Восточного полигона (Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали). При этом компания добилась роста тарифов на грузоперевозки с 1 декабря. Позднее стало известно, что вырастет плата и за пробег порожних вагонов.