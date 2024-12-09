РЖД добилась дополнительного роста тарифов

«Ъ»: тарифы на порожний пробег вагонов проиндексируют на 10 % дополнительно

Стоимость порожнего пробега вагонов по сети российских железных дорог с 1 января 2025 года дополнительно поднимут на десять процентов. Об этом говорится в распоряжении правительства от 5 декабря, на которое ссылается «Коммерсантъ».

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) добивались индексации для получения дополнительных доходов, с помощью этой меры компания хочет заработать 26,7 миллиарда рублей. Повышение пока не утверждено, но судя по тому, что на портале проектов нормативных актов появился проект соответствующего приказа Федеральной антимонопольной службы (ФАС), у властей сложился консенсус по этому вопросу, и остались только технические формальности.

Под индексацию попадут полувагоны, крытые вагоны, универсальные, лесовозные и фитинговые платформы. Что касается специализированных платформ, то их повышение коснется только в том случае, когда они возвращаются c перевозки контейнеров.

Сама мера обсуждалась в рамках общего повышения тарифов, но в финальный приказ она не попала, потребовалось дополнительное согласование. Нынешнее решение станет очередной победой РЖД в противостоянии с грузоотправителями, которые называют рост тарифов на перевозки одной из главных причин своих проблем и роста инфляции.

В свою очередь, РЖД указывают, что из-за высокой ключевой ставки, делающей дороже заемные средства, компания и без того урезает инвестиционную программу на 2025 год на 40 процентов, что позволит лишь в минимальном объеме финансировать текущие стройки. Сокращение коснется даже абсолютного приоритета последних лет — Восточного полигона (Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали).