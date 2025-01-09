РЖД признали падение объемов погрузки

РЖД сообщили о сокращении погрузки на своей сети в 2024 году на 4,1 процента

По итогам 2024 года погрузка на сети «Российские железные дороги» (РЖД) упала на 4,1 процента в годовом выражении, а отдельно в декабре — на 1,4 процента. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.

Погрузка каменного угля сократилась на 5,4 процента, нефти и нефтепродуктов, а также руды железной и марганцевой — на 1,2 процента, черных металлов — на 9,3 процента, лома черных металлов — на 18,5 процента, цемента — на 4,7 процента, зерна — на 4,6 процента, строительных грузов — на 14,5 процента.

Улучшились результаты у коксующегося угля (плюс 2,3 процента), химических и минеральных удобрений (плюс 6,2 процента), а также грузов, не попавших в основные категории, в том числе в контейнерах (плюс 1,1 процента).

Падение грузооборота составило 4,3 процента, а грузооборта с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — 4,9 процента.

Ранее стало известно, что в 2025 году погрузка угля на сетях РЖД может снова сократиться, поскольку право гарантированного вывоза угля на экспорт в восточном направлении получила только Кемеровская область, причем в том же объеме, что годом ранее. Угольные компании из других регионов больше не смогут рассчитывать на приоритет, а рост тарифов на перевозки делает поставки в других направлениях еще более убыточными.

В середине декабря стало известно, что чистая прибыль РЖД по итогам года составит не 121,7 миллиарда рублей, как было запланировано, а 15 миллиардов, то есть упадет почти в десять раз.