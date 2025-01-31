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13:38, 31 января 2025Мир

В России призвали не спешить с выводами из-за задержки решения США по одному вопросу

Депутат Журова: Вероятно, назначение посла РФ в США хотят согласовать у Трампа
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Задержка с назначением посла России в США может иметь процедурные сложности, требующие времени, объяснила первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В беседе с «Лентой.ру» депутат призвала не спешить с выводами относительно сложившейся ситуации.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что пауза Вашингтона по вопросу назначения нового посла РФ в США постепенно приближается к тревожной зоне.

«Вероятно, политики хотят окончательно согласовать у [президента США Дональда] Трампа этот вопрос, а он сейчас говорит, что для него это не самое главное, у него есть другие дела. (...) Надо всем структурам до Трампа дойти, объяснить, рассказать, посвятить этому время, а сразу после инаугурации Трамп может сказать, что сейчас у него другие задачи. Кроме того, ситуации, когда один ушел, а другой еще не зашел, часто приводят к задержкам», — объяснила Журова.

Это может быть исключительно процедурный момент, который мы можем воспринять как сигнал о том, что на Россию нет времени. Эта задержка сейчас затянулась, и все такие истории воспринимаются прессой и политикой как некий сигнал

Светлана Журовапервый зампред Комитета Госдумы по международным делам

20 ноября прошлого года пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что новый посол России в США уже выбран, в данный момент проходят необходимые процедуры официального утверждения его кандидатуры. Имя будущего посла представитель Кремля пообещал сообщить после завершения всех формальностей.

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