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14:59, 31 января 2025Россия

В России отреагировали на идею НАТО расширить военное присутствие в Арктике

Депутат Журова: Расширение присутствия США в Арктике миру не способствует
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

Расширение военного присутствия США в Арктике России невыгодно и ненужно, заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Таким образом она отреагировала в беседе с «Лентой.ру» на идею НАТО.

Ранее немецкое агентство DPA сообщило о том, что в НАТО хотят предложить американскому президенту Дональду Трампу расширить военное присутствие альянса в Арктике взамен на отказ политика от идеи присоединения Гренландии к США.

«Нам это невыгодно и ненужно. Понятно, что мы об этом ему сразу сообщим. Понятно, что мы отреагируем несомненно на это, потому что не считаем, я думаю, что это возможно. Во-первых, она все равно должна быть нейтральной территорией. Если как военную базу собираются рассматривать, то точно не должно быть так. Думаю, что и [представитель России при ООН Василий] Небензя тоже сразу на ООНовских площадках начнет об этом заявлять. Точно миру не способствуют такие вещи, когда они решают свои задачи за счет в том числе наших интересов», — поделилась депутат.

До этого Трамп вновь сообщил о планах получить контроль над Гренландией, купив ее у Дании. Он объяснил это тем, что остров необходим Соединенным Штатам для защиты «свободного мира». В свою очередь, премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергла предложение о присоединении Гренландии к США, заявив, что она не продается.

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