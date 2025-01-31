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23:07, 31 января 2025Спорт

Бетербиев высказался о предстоящем реванше с Биволом

Российский боксер Бетербиев высказался о предстоящем реванше с Биволом
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Российский боксер Артур Бетербиев высказался о предстоящем реванше с соотечественником Дмитрием Биволом. Его цитирует Sport 24.

«Каждый раунд может стать сюрпризом. В первом бою Бивол действовал хорошо», — заявил Бетербиев.

Во время совместного интервью российские боксеры отказались пожать друг другу руки. Это интервью предваряло их бой-реванш, который состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

12 октября 2024 года Бетербиев в первом поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе победил Бивола. Бой также прошел в Эр-Рияде, победитель определился судейским решением.

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