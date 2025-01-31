Раскрыты технические детали GTA VI

GamesRadar: GTA VI будет работать на консолях с частотой 30 кадров в секунду

Бывший разработчик Rockstar заявил, что новая часть игры Grand Theft Auto будет запускаться с частотой 30 кадров в секунду. На это обратило внимание издание GamesRadar.

Журналисты отметили, что Майк Йорк работал в Rockstar — специалист был аниматором на проектах Grand Theft Auto 5 и Red Dead Redemption 2. В рамках подкаста Kiwi Talkz Йорк выразил уверенность, что GTA VI можно будет запускать на консолях PlayStation и Xbox с частотой 30 кадров в секунду. Позже запись подкаста, в котором Йорк раскрыл детали новой GTA, по необъяснимым причинам была удалена.

«Они попытаются оптимизировать игру настолько, насколько это возможно, чтобы она никогда не опускалась ниже 30 кадров в секунду», — предсказал действия своих бывших коллег специалист. При этом он считает, что технические возможности не позволят выжать из GTA VI частоту 60 кадров в секунду, однако предположил, что повышенная частота будет доступна на PlayStation 5 Pro — флагманской приставке Sony.

Майк Йорк также упомянул сообщения о планах Rockstar портировать GTA VI на ПК. По его мнению, спустя год или два после выпуска игры она будет оптимизирована настолько, что ее можно будет запускать на компьютерах с частотой 60 кадров в секунду.

Первый трейлер GTA VI был опубликован в конце 2023 года. Релиз тайтла запланирован на осень 2025 года. В первую очередь видеоигра выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series.

Ранее уругвайская сеть магазинов случайно раскрыла дату релиза видеоигры GTA VI — 17 сентября 2025 года. Журналисты издания 80LV допустили, что в магазине могли совершить ошибку или поставить эту дату в качестве заглушки.