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10:36, 31 января 2025Наука и техника

Раскрыты технические детали GTA VI

GamesRadar: GTA VI будет работать на консолях с частотой 30 кадров в секунду
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Girts Ragelis / Shutterstock / Fotodom  

Бывший разработчик Rockstar заявил, что новая часть игры Grand Theft Auto будет запускаться с частотой 30 кадров в секунду. На это обратило внимание издание GamesRadar.

Журналисты отметили, что Майк Йорк работал в Rockstar — специалист был аниматором на проектах Grand Theft Auto 5 и Red Dead Redemption 2. В рамках подкаста Kiwi Talkz Йорк выразил уверенность, что GTA VI можно будет запускать на консолях PlayStation и Xbox с частотой 30 кадров в секунду. Позже запись подкаста, в котором Йорк раскрыл детали новой GTA, по необъяснимым причинам была удалена.

«Они попытаются оптимизировать игру настолько, насколько это возможно, чтобы она никогда не опускалась ниже 30 кадров в секунду», — предсказал действия своих бывших коллег специалист. При этом он считает, что технические возможности не позволят выжать из GTA VI частоту 60 кадров в секунду, однако предположил, что повышенная частота будет доступна на PlayStation 5 Pro — флагманской приставке Sony.

Майк Йорк также упомянул сообщения о планах Rockstar портировать GTA VI на ПК. По его мнению, спустя год или два после выпуска игры она будет оптимизирована настолько, что ее можно будет запускать на компьютерах с частотой 60 кадров в секунду.

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