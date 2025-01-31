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22:13, 31 января 2025Экономика

Названы самые популярные округа Москвы для покупки жилья

Самым популярным округом для покупки жилья в Москве оказался Западный
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Среди округов Москвы наибольшей популярностью для покупки жилья на вторичном рынке пользуется Западный. Об этом «Ленте.ру» сообщили в центре аналитики федеральной компании «Этажи».

По информации экспертов, которое проанализировали более семи тысяч сделок с «вторичкой», на западе столицы готовые квартиры приобретали 14,8 процента всех покупателей жилья в городе. Средняя цена квадратного метра в этой локации составляет 375,9 тысячи рублей — больше лишь в Центральном округе, где «квадрат» стоит более 564 тысяч рублей.

Второе место в списке самых востребованных районов при покупке вторичного жилья занял Южный округ с долей в 13,3 процента.
Средняя цена квадратного метра в данной локации — 309,8 тысячи рублей (седьмое место по уровню средней цены среди районов Москвы). Замкнул тройку Юго-Западный округ, который выбирают 11,4 процента покупателей. Средняя стоимость «квадрата» покупаемой в нем готовой квартиры находится на уровне 332 тысячи рублей (четвертое место по уровню средней цены среди районов Москвы).

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Напротив, самыми непопулярными среди покупателей оказались Первомайский, Люберецкий и Зеленоградский округа Москвы, где приобрели недвижимость лишь примерно по 2,5 процента покупателей. В самом дорогом, Центральном, округе «вторичку» покупали в 7,4 процента случаев. «Покупатели готового жилья в Москве готовы переплачивать за комфорт, он касается как развитости инфраструктуры и транспортной доступности, так и наличия рекреационных зон. Для многих принципиально проживание в конкретном административном округе и они даже не готовы рассматривать более доступные по цене варианты в соседних локациях», — объяснила руководитель центра аналитики федеральной компании «Этажи» Ирина Пашковская.

Ранее в этот же день стало известно, что в 2024 году среди подмосковных городов новые квартиры сильнее всего подорожали в Звенигороде, Наро-Фоминске и Одинцове, а готовые — в Верее, Рошале и Кашире.

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