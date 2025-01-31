Названы города под Москвой с сильно подорожавшим жильем

ЦИАН: Сильнее всего новостройки подорожали в Звенигороде и Наро-Фоминске

В 2024 году подмосковные новостройки сильнее всего подорожали в Звенигороде, Наро-Фоминске и Одинцове, а вторичное жилье — в Верее, Рошале и Кашире. Города Московской области с ощутимым ростом цен на квартиры назвали аналитики ЦИАН в своем исследовании, пишет РИА Новости.

На первичном рынке самый заметный рост цен за год зафиксировали в Звенигороде — средняя стоимость «квадрата» выросла на 35 процентов. Среди лидеров также оказались Наро-Фоминск (плюс 25 процентов), Одинцово (плюс 21 процент), Химки (плюс 19 процентов) и Котельники.

Отрицательную динамику заметили только в Реутове (минус 10 процентов) и Красногорске (минус 8 процентов).

На вторичном рынке лидерами по росту цен оказались Верея (плюс 20 процентов), Рошаль (плюс 19 процентов), Кашира (плюс 14 процентов), Черноголовка (плюс 13 процентов) и Талдом (плюс 11 процентов). Снизились цены в Кубинке (минус 6 процентов) и Красноармейске (минус 5 процентов).

Ранее стало известно, что готовые квартиры незначительно подорожали в 47 городах России. Заметнее всего цены выросли в Курске — на 6,1 процента. В занявших второе место Калуге, Владивостоке и Ижевске квадратный метр подорожал на 2,1 процента, а в замыкающем первую тройку Саранске — на 1,8 процента. В Москве «квадрат» подорожал на 1 процент, в Санкт-Петербурге — на 0,7 процента.