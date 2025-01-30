Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:39, 30 января 2025Экономика

Названы города с сильнее всего подорожавшей «вторичкой»

Вторичное жилье сильнее всего подорожало в Курске и Калуге
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

По итогам января вторичное жилье незначительно подорожало в 47 городах России. Заметнее всего цены выросли в Курске, сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала «Мир квартир».

В среднем по стране стоимость «вторички» увеличилась на 0,4 процента, до 118,3 тысячи рублей за «квадрат». В лидирующем по росту цен Курске увеличение составило 6,1 процента, в занявших второе место Калуге, Владивостоке и Ижевске — 2,1 процента, а в замыкающем первую тройку Саранске — 1,8 процента. В Москве «квадрат» подорожал на 1 процент, в Санкт-Петербурге — на 0,7 процента.

При этом в 20 городах стоимость жилья снизилась, а в трех осталась без изменений. По словам экспертов, слабоположительная динамика связала с нехваткой спроса на фоне высоких ипотечных ставок. Кроме того, за последний месяц предложение сократилось на 22 процента. Многие собственники снимают квартиры с продажи и сдают их в аренду, которая стремительно дорожает. Согласно прогнозам, в ближайшие месяцы ситуация не изменится.

Ранее эксперты «Циан.Аналитики» спрогнозировали, что в 2025 году цены на вторичное жилье в России ожидает стагнация. По их словам, значительное снижение цен возможно только при длительном сокращении спроса.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Они все наши». Как российские спортсмены и олимпийские чемпионы отреагировали на катастрофу самолета с фигуристами в США

      Пытавшегося подкупить силовика главу «Фонбета» обманули посредники

      Алена Водонаева оценила стиль Анны Семенович фразой «бабкины балахоны»

      В ЕС захотели еще 100 миллиардов евро на оборону

      Наемника из Литвы заочно осудили в России на 13,5 года колонии

      Росгвардия сбила беспилотник ВСУ «Баба-Яга»

      Алиев выразил соболезнования Трампу из-за крушения самолета

      В Раде объяснили прекращение транзита газа желанием навредить Венгрии и Словакии

      В ЦБ предсказали выплаты льготной ипотеки россиянами по 30 лет

      Внезапный сильный смог в Кемерово объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше