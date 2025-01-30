Названы города с сильнее всего подорожавшей «вторичкой»

Вторичное жилье сильнее всего подорожало в Курске и Калуге

По итогам января вторичное жилье незначительно подорожало в 47 городах России. Заметнее всего цены выросли в Курске, сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала «Мир квартир».

В среднем по стране стоимость «вторички» увеличилась на 0,4 процента, до 118,3 тысячи рублей за «квадрат». В лидирующем по росту цен Курске увеличение составило 6,1 процента, в занявших второе место Калуге, Владивостоке и Ижевске — 2,1 процента, а в замыкающем первую тройку Саранске — 1,8 процента. В Москве «квадрат» подорожал на 1 процент, в Санкт-Петербурге — на 0,7 процента.

При этом в 20 городах стоимость жилья снизилась, а в трех осталась без изменений. По словам экспертов, слабоположительная динамика связала с нехваткой спроса на фоне высоких ипотечных ставок. Кроме того, за последний месяц предложение сократилось на 22 процента. Многие собственники снимают квартиры с продажи и сдают их в аренду, которая стремительно дорожает. Согласно прогнозам, в ближайшие месяцы ситуация не изменится.

Ранее эксперты «Циан.Аналитики» спрогнозировали, что в 2025 году цены на вторичное жилье в России ожидает стагнация. По их словам, значительное снижение цен возможно только при длительном сокращении спроса.