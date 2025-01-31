Fox News: Разбившимся в США военным вертолетом Black Hawk управляла женщина

Разбившимся в США военным вертолетом Black Hawk управляла женщина пилот. Об этом сообщает Fox News.

Также были опознаны и два других члена экипажа. Командиром вертолета был Райан О'Хара, инструктор-пилот имел 1000 часов налета. Также на борту находился уорент-офицера 2-го класса Эндрю Ивз.

Fox News не раскрыл личность женщины-пилота, непосредственно управлявшей вертолетом. Телеканал лишь отметил, что у летчицы, выполнявшей ночной квалификационный полет было 500 часов налета.

Ранее в сети появилась версия, что одним из пилотов военного вертолета Black Hawk, который столкнулся с пассажирским самолетом, мог быть трансгендер (международное общественное движение ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) признано экстремистским и запрещено в РФ) Джо Эллис.

30 января военный вертолет Black Hawk врезался в пассажирский лайнер American Airlines в районе аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Оба воздушных судна, в которых было 67 человек, рухнули в ледяную реку Потомак.

В сети появилась запись переговоров диспетчеров. Из нее следует, что за 20 секунд до ЧП оператор потребовал экипаж вертолета пропустить пассажирский лайнер, однако военные не отреагировали.