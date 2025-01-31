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08:32, 31 января 2025Бывший СССР

Следователи установили личности совершивших расправы над россиянами бойцов ВСУ. Один из них дал признательные показания

СК установил личности боевиков ВСУ, убивших жителей села Русское Поречное
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Украинский военнослужащий Евгений Фабрисенко рассказал об учиненных ВСУ расправах над мирными жителями села Русское Поречное в Курской области. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

В ходе допроса Фабрисенко заявил, что в сентябре он и его сослуживцы вошли на территорию Курской области вместе с силами вторжения ВСУ. По его словам, командир с позывным «Кум» отдал им приказ убить 11 мужчин и трех женщин в селе Русское Поречное. Также военнослужащие изнасиловали восемь женщин, с которыми после этого расправились.

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Тела 22 убитых мирных граждан они спрятали в подвале одного из домов. К настоящему времени следователи при взаимодействии с военнослужащими Министерства обороны России извлекли тела убитых мирных жителей из мест, указанных обвиняемым.

Следователи установили личности совершивших расправы бойцов ВСУ

Российские следователи установили личности бойцов ВСУ, которые совершили массовые расправы и изнасилования мирных жителей в селе Русское Поречное.

Официальный представитель следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что к жестоким преступлениям причастны военнослужащие из 92-й отдельной штурмовой бригады. Среди них — старший солдат Евгений Фабрисенко, командир 11 роты 4 батальона с позывным Кум и трое военнослужащих с позывными Мотыль, Проводник и Художник.

Уже проведенные следственные действия в Русском Поречном говорят о массовом характере преступлений, совершенных украинскими боевиками

Светлана ПетренкоОфициальный представитель СК России

Некоторые из замученных бойцами ВСУ россиян имели на телах следы от пуль

Боец российской группировки войск «Север» 20 января сообщил, что некоторые из замученных бойцами ВСУ россиян, найденных в подвалах села Русское Поречное, имели на телах следы от пуль. Он рассказал, что был в составе подразделений, которые заняли Русское Поречное, и лично спустился в два подвала, где были обнаружены гражданские без признаков жизни. В одном из помещений были найдены, предположительно, две женщины и трое мужчин.

Связаны руки, следы гематом. Их били, пытали

Боец российской группировки войск «Север»

Во втором подвале боец обнаружил тела пожилых мужчины и женщины, на которых также заметил следы побоев. Он заявил, что причиной их смерти мог стать взрыв гранаты.

О найденных в подвалах села Русское Поречное в Суджанском районе мирных жителях, замученных военнослужащими ВСУ, стало известно 19 января. Как сообщили бойцы «Севера», украинцы пытали пожилых россиян, которые не успели эвакуироваться.

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