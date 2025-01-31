Стало известно о попытке атаки беспилотников ВСУ еще на один российский нефтезавод

Shot сообщил об уничтожении четырех БПЛА над нефтезаводом в Ярославле

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать нефтезавод «Славнефть-Янос» в Ярославле. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Как стало известно изданию, около четырех утра по московскому времени над предприятием уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Пострадавших нет. Информация о возможных последствиях на земле не приводится.

Власти региона информацию о попытке атаки ВСУ на нефтезавод не подтверждали. Губернатор Михаил Евраев сообщил об уничтожении пяти беспилотников на подлете к Ярославлю, однако подробностей не привел, подчеркнув, что обошлось без разрушений.

В свою очередь, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что в результате падения обломков сбитого над регионом дрона на территории местного нефтеперерабатывающего завода загорелось здание. По его словам, пожар оперативно ликвидировали, однако пострадал один рабочий. Его состояние не уточняется.

Всего в ночь на 31 января средства противовоздушной обороны сбили над российскими регионами 49 беспилотников. По данным Минобороны России, 25 дронов уничтожили в Ростовской области, 8 — в Волгоградской, 6 — в Курской, 4 — в Ярославской, еще по два — в Белгородской и Воронежской областях, а также в Краснодарским крае.

Кроме того, о падении беспилотника возле частного дома сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.