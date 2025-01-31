Украина попросила продлить отстранение хоккейной сборной России

Украина попросила IIHF продлить отстранение cборной России по хоккею

Украина попросила Международную федерацию хоккея (IIHF) продлить отстранение cборной России. Об этом сказано в официальном письме Украинской федерации хоккея.

«Украинская сторона призвала международную федерацию сохранить и усилить санкции против России и Белоруссии, не допуская их игроков и тренеров к международным турнирам», — сказано в заявлении.

В сообщении также говорится о том, что украинцы надеются на принципиальную позицию IIHF и решительность в том, что касается ценностей спорта. Письмо главе Международной федерации было направлено министром молодежи и спорта Украины Матвеем Бедным и президентом Украинской федерации хоккея Сергеем Мазуром.

Ранее главный тренер СКА и сборной «Россия 25» Роман Ротенберг оценил шансы национальной команды сыграть на Олимпийских играх-2026. «Верим. Я лично верю. Как я уже говорил, будут политические изменения: Госдеп США, президент Трамп. Будут сигналы в пользу России», — заявил Ротенберг. Он заключил, что сборная России будет играть на Олимпиаде в Италии.

Ранее IIHF объявила, что 3-4 февраля рассмотрит вопрос о допуске сборной России к Олимпиаде-2026. В случае положительного решения российская команда сыграет с США, Словакией и Латвией в группе С.

IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025. Впервые ограничения были введены в феврале 2022-го.