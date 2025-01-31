Волков заявил об обещании главы UFC дать ему титульный бой

Российский боец Волков заявил об обещании главы UFC Уайта дать ему титульный бой

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков заявил об обещании главы организации Даны Уайта дать ему титульный бой. Об этом пишет Sport 24.

«В плане следующего претендента я — актуальный спортсмен. Вопрос ожидания. Когда будущий чемпион решит провести следующий бой, я не знаю. Полтора года без боев в 36 лет — достаточно долго», — заявил Волков.

8 декабря Волков проиграл французу Сирилу Гану на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе. Поединок продлился все три раунда, судьи раздельным решением отдали победу французу.

После того поражения россиянин усомнился в компетентности женщины-судьи, которая работала на его бое против Гану. «Не знаю, работает ли она над своими судейскими навыками или просто иногда приходит посмотреть бои, потому что ей это нравится. Может быть, ей больше понравилось тело Гана», — заявил россиянин.