Российский боец UFC рассказал о напутствии Роналду после первого поражения в карьере

Шара Буллет рассказал, что Роналду был расстроен после его поражения в UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Шарабутдин Магомедов рассказал об общении с футболистом саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду после своего поражения в бою с англичанином Майклом Пейджем на турнире UFC Fight Night 250. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам россиянина, португалец был расстроен, но дал ему напутствие. «Списались с ним после боя, он сказал: "Это все спорт, тебе ничего не остается кроме как взять себя в руки и продолжить"», — заявил Магомедов, известный как Шара Буллет.

Ранее глава UFC Дэйна Уайт объяснил поражение Буллета. Он отметил, что у Пейджа очень сложный стиль, и с ним тяжело драться.

Буллет проиграл Пейджу 1 февраля единогласным решением судей. До этого россиянин выиграл все 15 боев на профессиональном уровне.