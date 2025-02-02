Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ЦСКА
66:79
Завершен
Зенит
Единая лига ВТБ|Регулярный чемпионат
Манчестер Юнайтед
0:2
Завершен
Кристал Пэлас
Англия — Премьер-лига|24-й тур
Арсенал
5:1
Завершен
Манчестер Сити
Англия — Премьер-лига|24-й тур
Милан
1:1
Завершен
Интер М
Италия — Серия А|23-й тур
Рома
0:1
Перерыв
live
Наполи
Италия — Серия А|23-й тур
23:25, 2 февраля 2025Спорт

Российский боец UFC рассказал о напутствии Роналду после первого поражения в карьере

Шара Буллет рассказал, что Роналду был расстроен после его поражения в UFC
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Российский боец смешанного стиля (MMA) Шарабутдин Магомедов рассказал об общении с футболистом саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду после своего поражения в бою с англичанином Майклом Пейджем на турнире UFC Fight Night 250. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам россиянина, португалец был расстроен, но дал ему напутствие. «Списались с ним после боя, он сказал: "Это все спорт, тебе ничего не остается кроме как взять себя в руки и продолжить"», — заявил Магомедов, известный как Шара Буллет.

Ранее глава UFC Дэйна Уайт объяснил поражение Буллета. Он отметил, что у Пейджа очень сложный стиль, и с ним тяжело драться.

Буллет проиграл Пейджу 1 февраля единогласным решением судей. До этого россиянин выиграл все 15 боев на профессиональном уровне.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский заявил об огромных потерях ВСУ

      В США объяснили торговые пошлины в отношении Китая наказанием за COVID-19

      ПВО сработала за пределами российского города

      В Абхазии выразили соболезнования Путину в связи с ударом по Судже

      Российский боец UFC рассказал о напутствии Роналду после первого поражения в карьере

      В России оценили в рублях новый родстер Mercedes-Maybach SL

      АвтоВАЗ оценил вклад Renault в новое семейство Lada Iskra

      Ford разработал новый 7,3-литровый бензиновый V8 с нагнетателем

      Новый BMW X3 обрел мощный шестицилиндровый дизель

      P.Diddy госпитализировали из тюрьмы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше