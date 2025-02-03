Каналы разошлись во мнении о погибшем в «Алых Парусах» основателе батальона «Арбат»

Военблогер Подоляка: Основатель «Арбата» Саркисян был настоящим мужиком

Погибший при взрыве в элитном жилом комплексе «Алые Паруса» основатель батальона «Арбат» и глава федерации бокса Донецкой народной республики Армен Саркисян был «настоящим мужиком». Такую оценку его личности дал военблогер Юрий Подоляка в Telegram.

По словам журналиста, он лично встречался с Саркисяном и считает его порядочным военнослужащим. Подоляка назвал это качество главным в личности Саркисяна. «Царствие небесное. Так получилось, что мне с ним приходилось пересекаться. Настоящий мужик был», — написал Подоляка.

Однако мнение блогера разошлось с оценкой, которую дали погибшему Саркисяну участники специальной военной операции из диверсионно-штурмовой разведгруппы (ДШРГ) «Русич». В канале подразделения появилось короткое заявление, в котором сообщалось о подрыве неизвестными Саркисяна. После этого авторы блога добавили два абзаца, в которых утверждается о криминальных связях военнослужащего.

«Эта этническая мафия с местечковым акцентом не создает стране ничего, кроме проблем. В целом криминальные элементы (...) в нормальном обществе существовать не должны», — говорится в блоге «Русича». Из поста следует, что военнослужащие подразделения считают погибшего «бандитом».

Кроме того, военкор Роман Сапоньков напомнил историю, произошедшую с участием Саркисяна год назад, в феврале 2024 года, когда основатель «Арбата», как утверждает военкор, открыл стрельбу в центре Москвы во время ссоры со спортсменом из Чечни Расулом Очаевым. Журналист тогда пошутил, что военный доказал, что пистолет лучше, «чем дзюдо и карате». При этом, по данным РБК, конфликт произошел с охраной основателя «Арбата», о его непосредственном участии в инциденте не сообщалось.

О взрыве в столичном ЖК «Алые Паруса» стало известно утром 3 февраля. Взрывное устройство сдетонировало, когда Саркисян шел через холл в сопровождении охраны. Основатель «Арбата» получил серьезные ранения, спасти его не удалось. Командир «Ахмата» Апти Алаудинов заявил, что гибель военнослужащего — потеря как для России, так и для армянского народа.