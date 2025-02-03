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11:07, 3 февраля 2025Спорт

Глава РФС оценил слова представителя УЕФА о возвращении России

Дюков назвал поддержавшего возвращение России Лаковича из УЕФА ответственным
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил слова директора департамента национальных ассоциаций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Зорана Лаковича о возвращении России. Его цитирует «Чемпионат».

Дюков назвал Лаковича ответственным человеком. «Если он выходит на трибуну и говорит такие слова... Был бы он безответственным человеком, не работал бы в УЕФА на такой серьезной должности», — заявил он.

Ранее Лакович выразил надежду на снятие санкций с российского спорта в 2025 году. Он отметил, что понимает чувства россиян.

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок. Сборную России в том числе не допустили к жеребьевке отбора к чемпионату мира 2026 года.

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