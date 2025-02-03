Глава РФС оценил слова представителя УЕФА о возвращении России

Дюков назвал поддержавшего возвращение России Лаковича из УЕФА ответственным

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил слова директора департамента национальных ассоциаций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Зорана Лаковича о возвращении России. Его цитирует «Чемпионат».

Дюков назвал Лаковича ответственным человеком. «Если он выходит на трибуну и говорит такие слова... Был бы он безответственным человеком, не работал бы в УЕФА на такой серьезной должности», — заявил он.

Ранее Лакович выразил надежду на снятие санкций с российского спорта в 2025 году. Он отметил, что понимает чувства россиян.

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок. Сборную России в том числе не допустили к жеребьевке отбора к чемпионату мира 2026 года.