В УЕФА выступили против отстранения России от международных турниров

Лакович из УЕФА выступил против отстранения России от международных турниров

Директор департамента национальных ассоциаций УЕФА Зоран Лакович на внеочередной конференции Российского футбольного союза (РФС) высказался об отстранении от международных турниров спортсменов из России. Его слова приводит Sport24.

Функционер выступил против такого решения и отметил, что спорт должен быть независимым от политического влияния.

Он также напомнил, что является сербом по национальности, поэтому отлично понимает чувства россиян.

«Наша страна в связи с санкциями, наложенными ООН, между 1992 и 1996 годами была отстранена от всех крупных спортивных соревнований», — добавил Лакович.

Ранее Лакович выразил надежду на то, что санкции с российских спортсменов снимут до конца 2025 года. Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА в феврале 2022-го отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок.