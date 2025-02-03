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10:07, 3 февраля 2025Экономика

Китай нашел способ предотвратить торговую войну с США

WSJ: Китай намерен инвестировать в экономику США и не занижать юань
Кирилл Луцюк

Фото: China Daily / Reuters

Власти Китая надеются предотвратить начало глобальной торговой войны, вернувшись к тем договоренностям, которых удалось добиться во время первого президентского срока нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

По его сведениям, помимо этого Китай надеется провести переговоры в рамках Всемирной торговой организации. Также в списке его планов — увеличение инвестиций в экономику США. Речь идет о таких ее сегментах, как, например, производство аккумуляторов для электрокаров.

Также есть информация, что Китай готов отказаться от искусственного занижения курса своей национальной валюты.

Ранее сообщалось, что Трамп, объявив о пошлинах в отношении Мексики, обвалил акции ряда азиатских компаний. Акции Toyota, Honda и Nissan упали на пять процентов, а южнокорейского автопроизводителя Kia — больше чем на пять процентов.

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