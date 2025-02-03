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16:10, 3 февраля 2025Бывший СССР

Минобороны показало кадры разгрома штурмовой группы ВСУ

Минобороны показало кадры разгрома штурмовой группы ВСУ российской артиллерией
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Российские войска уничтожили штурмовую группу Вооруженных сил Украины (ВСУ), которую на бронетехнике доставляли на передний край в Донецкой народной республике (ДНР). Кадры разгрома украинских войск показало Минобороны России в Telegram.

«Средствами воздушной разведки 20-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" была обнаружена бронетехника ВСУ, осуществляющая доставку штурмовой группы противника на передний край в ДНР. Координаты цели были оперативно переданы артиллеристам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские войска обстреляли из артиллерии — ствольных орудий и минометов. Оставшихся после этого военных поразили операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее в сеть попало видео, на котором российский дрон обнаружил зависший над позициями армии России тяжелый украинский беспилотник «Баба-Яга». На опубликованных кадрах видно, как российский беспилотник выявляет дрон Вооруженных сил Украины, зависший в небе, а затем совершает таран.

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