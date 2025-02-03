Минобороны показало кадры разгрома штурмовой группы ВСУ российской артиллерией

Российские войска уничтожили штурмовую группу Вооруженных сил Украины (ВСУ), которую на бронетехнике доставляли на передний край в Донецкой народной республике (ДНР). Кадры разгрома украинских войск показало Минобороны России в Telegram.

«Средствами воздушной разведки 20-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" была обнаружена бронетехника ВСУ, осуществляющая доставку штурмовой группы противника на передний край в ДНР. Координаты цели были оперативно переданы артиллеристам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские войска обстреляли из артиллерии — ствольных орудий и минометов. Оставшихся после этого военных поразили операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее в сеть попало видео, на котором российский дрон обнаружил зависший над позициями армии России тяжелый украинский беспилотник «Баба-Яга». На опубликованных кадрах видно, как российский беспилотник выявляет дрон Вооруженных сил Украины, зависший в небе, а затем совершает таран.