Российский дрон подкрался к украинской «Бабе-Яге» и совершил таран

Российский дрон на видео протаранил тяжелый беспилотник ВСУ «Баба-Яга»

Российский дрон в ходе разведывания местности обнаружил зависший над позициями армии России тяжелый украинский беспилотник «Баба-Яга», а затем протаранил его. Видео воздушного боя опубликовал Telegram-канал «Работайте, братья!».

«Российский оператор разведывательного дрона выявил цель и приземлил ее. Теперь у наших парней два коптера», — говорится в публикации.

На кадрах видно, как российский беспилотник выявляет дрон Вооруженных сил Украины, зависший в небе, а затем совершает таран.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры еще одной дуэли беспилотников. Отмечается, что оператор дрона морской пехоты Северного флота России во время разведки обнаружил беспилотник «Баба-Яга», после чего принял решение атаковать его.