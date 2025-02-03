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08:24, 3 февраля 2025Россия

Момент уничтожения беспилотника над российским регионом попал на видео

В сети появились кадры уничтожения украинского беспилотника над Волгоградом
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры уничтожения беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Волгоградом. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видна яркая точка, которая падает вниз. Впоследствии она озаряется вспышкой, после чего следует взрыв. По информации канала, ВСУ пытались атаковать Волгоград беспилотниками самолетного типа «Лютый».

Жители Волгограда, а также Ленинска сообщили о взрывах. Беспилотники, предварительно, двигались со стороны Морозовки в Ростовской области.

В ночь на понедельник, 3 февраля, жители Волгограда сообщили о многочисленных взрывах в небе. По неофициальным данным, прозвучало около 50 хлопков, беспилотники летели в 300 метрах над крышами домов. В сети также появились кадры мощного взрыва беспилотника за жилым домом в Волгограде.

Впоследствии губернатор Андрей Бочаров уточнил, что после отражения атаки на территории нефтеперерабатывающего завода произошел пожар. По данным Минобороны, над Волгоградской областью перехватили 25 беспилотников. Всего за ночь Украина пыталась атаковать шесть регионов России с помощью 70 летательных аппаратов.

ЖЗЛ
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