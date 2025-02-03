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15:58, 3 февраля 2025Бывший СССР

На Украине задержали торговцев «трофейного» оружия

СБУ задержала торговцев, продававших оружие криминалитету на Украине
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Telegram-канал «Служба безопасности Украины»

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала 15 человек, которые пытались наладить нелегальную продажу криминалитету «трофейного» оружия, которое было вывезены из фронтовых районов и зон боевых действий. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

Подозреваемые были задержаны в Полтавской, Закарпатской, Херсонской и в Черновицкой областях, они обвиняются в 263 статье Уголовного кодекса о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Каждому грозит до семи лет тюрьмы.

Ранее сотрудники СБУ задержали мужчину, пытавшегося подорвать железнодорожные пути. В Службе безопасности Украины уточнили, что подозреваемым оказался 23-летний житель Львовской области. Ранее он привлекался к ответственности за вандализм на местах захоронения украинских солдат.

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