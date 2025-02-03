Пожарный назвал главную ошибку при вызове спасателей

«Лента.ру»: Пожарный Таратынов пожаловался на самонадеянность людей в огне

Пожарный Александр Таратынов из Московской области пожаловался, что люди часто вызывают спасателей слишком поздно. Об ошибках тех, кто оказывается в огне, он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Таратынов уже шесть лет работает в 58-й пожарно-спасательной части Московской области, поэтому многое испытал на службе. Главной ошибкой при вызове пожарных он назвал самонадеянность людей. По его словам, люди часто не звонят спасателям сразу, думая, что справятся сами. «И когда мы приезжаем, к сожалению, бывает, что вытаскиваем уже трупы», — объяснил Таратынов. Как рассказывает пожарный, люди просто задыхаются от дыма, а потом их останки сгорают, источая «легкий запах сладкого миндаля».

В практике Таратынова был случай, когда он пытался откачать женщину. «Во сне она надышалась дымом от спаленной кастрюли», — отметил пожарный. Он проводил женщине сердечно-легочную реанимацию, но так и не сумел ей помочь. Несмотря на подобные ситуации, Таратынов уверен, что пытаться спасти человека нужно всегда.

Мужчина рассказал, что пожарным часто приходиться сталкиваться с ложными вызовами. Иногда им и вовсе звонят те люди, которые пытаются, например, спрыгнуть с высокого этажа. Однажды Таратынов приехал на вызов из-за мужчины, который хотел выпрыгнуть из окна, чтобы заставить жену впустить его домой. Мужчина отказался от своей идеи, только когда увидел прибывших спасателей.

По словам Таратынова, кроме тушения огня пожарные также занимаются вскрытием дверей, а иногда даже помогают в поисках сбежавших питомцев. Так, один раз он и его коллеги целой пожарной машиной спасали из подвала кота по кличке Бантик.

Ранее работающий в московском театре гардеробщик Илья рассказал, что часто сталкивается с людьми, купившими билеты у мошенников. Таких зрителей не пускают в театр, из-за чего они устраивают скандалы и провоцируют работников, из-за чего те вынуждены вызывать полицию.

