Раскрыты планы Трампа на поддерживающее Украину агентство

CBS: Трамп намерен объединить Агентство по международному развитию с Госдепом

Администрация американского лидера Дональда Трампа намерена объединить Агентство по международному развитию (USAID) с Госдепартаментом США, сократив при этом численность штата. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.

«Администрация президента Трампа намерена объединить USAID с Госдепом и сократить численность сотрудников. Официальное объявление о ответствующей реформе может состояться уже в ближайшие дни», — передает телеканал.

По данным авторов материала, агентство продолжит функционировать как структура, отвечающая за гуманитарную помощь другим странам. При этом отмечается, что обсуждения сокращения финансирования USAID продолжаются.

Ранее администрация Трампа закрыла штаб-квартиру Агентства по международному развитию в Вашингтоне, которое предоставляло помощь Украине. Кроме того, американский миллиардер Илон Маск заявил, что USAID финансировало исследования в области биооружия, в том числе COVID-19, жертвами которого стали миллионы людей. Он также назвал агентство преступной организацией.

