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14:35, 3 февраля 2025Россия

Политолог назвал цель подрыва основателя батальона «Арбат» в московском ЖК

Политолог Марков назвал целью подрыва Саркисяна в московском ЖК послание элите
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Подрыв основателя армянского батальона «Арбат» Армена Саркисяна в элитном московском жилом комплексе (ЖК) «Алые Паруса» был совершен для того, чтобы передать послание российской элите. Таким мнением поделился политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что ЖК на северо-западе Москвы, где произошел теракт, очень элитный, из-за чего можно предположить, что теракт стал «жестоким посланием всей российской элите». Автором послания, по мнению Маркова, выступил Владимир Зеленский.

«Сиротой остался его [Саркисяна] маленький ребенок, потому что в ЖК "Алые Паруса" они с женой переехали, потому что у них родился маленький ребенок, — хотели там спрятаться. Это ужасная трагедия», — написал политолог.

Взрыв в ЖК «Алые Паруса» прогремел утром в понедельник, 3 февраля, в доме №77. Пострадали четыре человека, их состояние оценивается как тяжелое. Жертвой теракта стал Саркисян — врачи не смогли его спасти.

Внутри здания, как предполагают правоохранители, было заложено взрывное устройство, элементы которого уже изъяли с места взрыва. Мощность бомбы оценили в 300-400 граммов в тротиловом эквиваленте.

ЖЗЛ
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