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12:08, 3 февраля 2025Спорт

Журова высказалась о возвращении российского спорта на международный уровень

Журова о возвращении российского спорта: Видимо, слова Трампа подействовали
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетПротесты на Украине

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась о возможном возвращении российского спорта на международный уровень. Ее слова приводит «РБ Спорт».

«Люди, которые были не против участия России первоначально, сейчас почувствовали, что могут это озвучивать и им за это ничего не будет. Видимо, слова [президента США Дональда] Трампа как-то подействовали, неважно, выполнит он все это или нет. Но понимают, что у спортсменов время уходит и надо решать», — заявила депутат.

Журова отметила, что во всех международных федерациях наблюдаются положительные сдвиги. Но, по ее мнению, Украина продолжит писать протесты и письма.

Ранее директор департамента национальных ассоциаций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Зоран Лакович выразил надежду на снятие санкций с российского спорта в 2025 году. Он отметил, что понимает чувства россиян.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от международных турниров. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.

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