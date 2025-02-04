«Для Трампа война — это бизнес». В России оценили идею США о помощи Украине в обмен на ресурсы

Песков увидел в идее Трампа по украинским металлам коммерческое предложение

Президент США Дональд Трамп заявил о желании заключить сделку с Украиной, по которой финансовая и военная помощь стране будет оказываться в обмен на гарантии поставок Соединенным Штатам редкоземельных металлов. По словам американского лидера, Киев устраивает такая договоренность.

«Мы рассчитываем заключить сделку с ними... Я хочу иметь гарантии по редкоземельным металлам, и они готовы их предоставить», — заявил Трамп во время выступления в Овальном кабинете.

Кроме того, он призвал Европу увеличить объемы предоставляемой киевскому режиму помощи.

В Кремле назвали план Трампа по помощи Украине предложением о покупке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал озвученное американским лидером предложение по помощи Украине. По его словам, оно является не чем иным, как предложением о покупке.

Ну, наверное, если называть вещи своими именами, — это предложение покупать помощь, то есть не продолжать ее оказывать на безвозмездной или иной основе, а именно обеспечивать ее на коммерческой основе Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Официальный представитель Кремля добавил, что отказ США от помощи Украине был бы более целесообразным и мог бы способствовать завершению конфликта.

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

В Европе раскритиковали предложение Трампа

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя предложение американского политика о помощи Украине в обмен на ресурсы, обвинил его в эгоизме. «Было бы очень эгоистично использовать ресурсы Украины для финансирования иностранной оборонной помощи», — заявил он.

По словам Шольца, речь идет о гарантии возможностей для Украины по финансированию реконструкции страны. Именно это, как утверждает немецкий канцлер, является «большой задачей». Украинские ресурсы политик призвал «использовать для финансирования всего, что понадобится» после урегулирования конфликта.

Кандидат на пост канцлера Германии и лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт и вовсе заявила, что предложение американского лидера является катастрофой для Европы.

«Вот и мир за 24 часа. Трамп продолжит прокси-войну, если Украина предоставит редкоземельные металлы и другое сырье», — написала она, добавив, что этот станет «отличной сделкой» для США, но «катастрофой» для европейцев.

Политолог заявил, что конфликт является бизнесом для Трампа

Политолог Александр Рар, в свою очередь, пояснил, что Трамп и Шольц по-разному относятся к конфликту на Украине. Один из них смотрит на него с точки зрения морали, а второй — с точки зрения прибыли.

Для Трампа война — это бизнес. США желают получить материальную выгоду от поддержки Киева. Тем более что в успех украинской стороны в Вашингтоне уже не верят Александр Рар политолог

Канцлер Германии, по словам политолога, наоборот, «руководствуется моралью» и считает, что Украина «защищает свободу Европы». В связи с этим Шольц считает, что украинская сторона «должна быть вооружена бесплатно», пояснил Рар. Кроме того, добавил политолог, в Европе продолжают верить в возможность победы Украины на поле боя.

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Германию обвинили в заинтересованности в ресурсах Украины наравне с США

Другой эксперт, автор Telegram-канала «Наш друг Вилли» Иван Кузьмин полагает, что реакция Шольца связана с заинтересованностью Германии в украинских ресурсах. Он напомнил, что ФРГ занимает первое место среди стран Европейского союза по объему направляемой Украине поддержки, в том числе военной.

«Учитывая масштабы направляемых Берлином средств, а также подписанный им и Киевом в феврале прошлого года договор о гарантиях безопасности, неудивительно, что власти ФРГ заинтересованы в редкоземельных металлах Украины, играющих значительную роль в производстве военной продукции», — написал он.

Заинтересованность Германии в ресурсах Украины автор Telegram-канала объяснил высокой вероятностью того, что Берлин будет «играть ключевую роль в восстановлении страны после конфликта». «Поэтому Берлин, разумеется, заинтересован в сохранении этих драгоценных ресурсов за Киевом», — заключил эксперт.